Объем торгов Мосбиржи в феврале вырос на 24% г/г до 163,9 трлн рублей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в феврале 2026 года увеличился по сравнению с февралем 2025 года на 24%, до 163,9 трлн рублей со 132,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с январем 2026 года объем торгов вырос на 25%, со 131,1 трлн рублей.

Объем торгов в январе-феврале этого года составил 295,0 трлн рублей, что на 24,0% больше, чем за аналогичный период 2025 года (238,0 трлн рублей).