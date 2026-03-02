Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с роста вслед за раллировавшими мировыми ценами на нефть и драгметаллы (фьючерс на нефть Brent протестировал $80 за баррель, золото поднималось выше $5400 за тройскую унцию) после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи на закрытие торгов обновил пик с 12 сентября 2025 года, превысив 2835 пунктов во главе с бумагами нефтегазовых компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2835,65 пункта (+1,3%, максимум сессии - 2851 пункт), индекс РТС - 1157,51 пункта (+1,4%); лидировали в росте акции "Татнефти" (+10,3%), "Роснефти" (+8,8%), "ЛУКОЙЛа" (+5,8%), "НОВАТЭКа" (+5,3%), "Сургутнефтегаза" (+3,4% и +3% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 марта, составил 77,1734 руб. (-10,02 копейки).

Новость дополняется