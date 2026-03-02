Поиск

Рубль немного подешевел в паре с юанем, несмотря на уверенный рост цен на нефть

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть.

Участники рынка находятся в ожидании новостей об ужесточении параметров бюджетного правила, о котором на прошлой неделе сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. К тому же в понедельник завершился налоговый период февраля, что привело к снижению спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,223 руб., что на 2,05 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара с 3 марта на 10,02 копейки, до 77,17,34 руб., и опустил курс евро на 56,58 копейки, до 90,7307 руб.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-79 руб., по паре евро/рубль - 91-93 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"По окончании периода налоговых выплат триггеров для сильного ослабления рубля не наблюдается, - констатирует эксперт. - При этом в фокусе - перспективы ужесточения бюджетного правила, которое скажется на объемах продажи валюты со стороны Банка России. В центре внимания на мировом энергетическом рынке - обострение геополитической обстановки в ближневосточном регионе, способствующее росту цен на нефть. На стороне доллара - статистика рынка труда США, где количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось не так активно, как ожидалось".

Вероятно закрепление курса валютной пары юань/рубль в середине диапазона 11-11,5 руб. за юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Мы не рассчитываем на развитие тренда к ослаблению рубля на предстоящей неделе. Заметное повышение цен на нефть, как минимум краткосрочно, улучшает перспективы сбыта российского сырья. В этой связи логичной выглядит стабилизация котировок в середине текущего торгового диапазона (11-11,5 руб. за юань) и даже возможен откат к его нижней границе", - пишет аналитик в обзоре.

На март, по мнению Попова, сохраняются ожидания нахождения курса рубля на относительно крепких уровнях. Поддержку будут оказывать все еще значимые объемы продажи юаней ЦБ РФ, крупные нефтегазовые сборы в бюджет, а также временное улучшение условий для реализации российского энергетического сырья.

Курс пары юань/рубль может вновь закрепиться в диапазоне 11-11,2 руб./юань в результате резко возросших цен на нефть, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

На прошлой неделе цены на нефть выросли, а сейчас, после событий выходных дней, котировки Brent даже превышали $82 за баррель. Сейчас все внимание уделяется Ормузскому проливу, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Дальнейшее ухудшение ситуации с логистикой способно легко вернуть котировки выше $82 за баррель, полагают в банке.

"Рубль за прошлую неделю ослабился, при этом в моменте падение российской валюты было особенно сильным - рынок отыгрывал анонс планов по снижению цены отсечения в бюджетном правиле, - отмечают эксперты. - Затем рубль коррекционно укрепился. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,2 руб./юань. С учетом резко выросших цен на нефть курс может вновь закрепиться в диапазоне 11-11,2 руб./юань".

Цены на нефть продолжают повышаться вечером в пятницу, инвесторы продолжают следить за развитием ближневосточного конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени подскочила на 7,44%, до $78,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетели в цене к этому времени на 6,33%, до $71,25 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent достигала $82,37 за баррель, на WTI - $75,33 за баррель.

Операция Израиля и США против Ирана

Внимание рынка приковано к Ближнему Востоку. Трейдеры опасаются, что переход конфликта между Ираном и США в военную фазу приведет к серьезным перебоям в поставках топлива, а также поставит под угрозу энергетическую инфраструктуру ближневосточного региона.

Как сообщалось, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся более тысячи ракетных ударов по иранским городам, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco после атаки беспилотников приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura - важного экспортного терминала для саудовской нефти и одного из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Мощность комплекса составляет 550 тыс. баррелей в сутки.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, свидетельствуют данные компании Kpler. Через этот пролив проходит примерно 20% мировых нефтяных потоков.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист телеканала CNN в понедельник.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 2 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу выросла на 5 базисных пунктов - до 15,3%. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились каждая на 1 базисный пункт и в понедельник составили 15,4%, 16% и 16,84% годовых соответственно.

рубль юань евро доллар
