Поиск

Инфляция в Турции в феврале ускорилась впервые за пять месяцев

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в Турции в феврале ускорился впервые за пять месяцев, обновив максимум с октября на фоне роста цен на продукты питания.

Инфляция в прошлом месяце составила 31,53% в годовом выражении по сравнению с 30,65% в январе, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Показатель в целом совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Повышение стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков ускорилось до 36,44% с 31,69% месяцем ранее, алкоголя и табачных изделий – до 36,54% с 31,45%, услуг здравоохранения – до 29,26% с 21,63%, информационных и коммуникационных услуг – до 22,41% с 20,09%.

Тем временем рост цен на коммунальные услуги в феврале замедлился до 42,33% с 45,36% месяцем ранее, на транспортные услуги – до 28,86% с 29,39%, на одежду и обувь – до 6,79% с 7,07%, на мебель и товары для дома – до 22,18% с 23,13%, на услуги отелей, кафе и ресторанов – до 32,93% с 33,31%.

В помесячном выражении повышение потребительских цен в феврале замедлилось до 2,96% с январских 4,84% при прогнозе в 3%.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце увеличились на 27,56% в годовом выражении и на 2,43% в помесячном, сообщил Turkstat. В январе их повышение составило 27,17% и 2,67% соответственно.

Центробанк Турции опустил ключевую ставку в январе на 100 базисных пунктов до 37% годовых – минимума с ноября 2023 года. В начале прошлого года ставка находилась на уровне 47,5%.

Аналитики полагают, что снижение ставки может быть поставлено на паузу из-за скачка цен на энергоносители на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Следующее заседание ЦБ состоится 12 марта.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спотовые цены на газ в Европе начали день с рывка выше $700 за тыс. куб. м

Brent подорожала до $79,76 за баррель

"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

 "Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре

Минтранс попросил об использовании неба Китая для полетов между городами РФ

 Минтранс попросил об использовании неба Китая для полетов между городами РФ

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

 Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

Brent дорожает почти на 8%

 Brent дорожает почти на 8%

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца

Нефть и золото резко дорожают из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 276 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });