Инфляция в Турции в феврале ускорилась впервые за пять месяцев

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в Турции в феврале ускорился впервые за пять месяцев, обновив максимум с октября на фоне роста цен на продукты питания.

Инфляция в прошлом месяце составила 31,53% в годовом выражении по сравнению с 30,65% в январе, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Показатель в целом совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Повышение стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков ускорилось до 36,44% с 31,69% месяцем ранее, алкоголя и табачных изделий – до 36,54% с 31,45%, услуг здравоохранения – до 29,26% с 21,63%, информационных и коммуникационных услуг – до 22,41% с 20,09%.

Тем временем рост цен на коммунальные услуги в феврале замедлился до 42,33% с 45,36% месяцем ранее, на транспортные услуги – до 28,86% с 29,39%, на одежду и обувь – до 6,79% с 7,07%, на мебель и товары для дома – до 22,18% с 23,13%, на услуги отелей, кафе и ресторанов – до 32,93% с 33,31%.

В помесячном выражении повышение потребительских цен в феврале замедлилось до 2,96% с январских 4,84% при прогнозе в 3%.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце увеличились на 27,56% в годовом выражении и на 2,43% в помесячном, сообщил Turkstat. В январе их повышение составило 27,17% и 2,67% соответственно.

Центробанк Турции опустил ключевую ставку в январе на 100 базисных пунктов до 37% годовых – минимума с ноября 2023 года. В начале прошлого года ставка находилась на уровне 47,5%.

Аналитики полагают, что снижение ставки может быть поставлено на паузу из-за скачка цен на энергоносители на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Следующее заседание ЦБ состоится 12 марта.