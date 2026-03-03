Поиск

"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Внуково" с 1 марта повысил основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в среднем на 12%, подсчитал "Интерфакс", изучив материалы на сайте аэропорта.

Сбор за взлет-посадку увеличился с утвержденных в прошлом году 345 до 386 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за обеспечение транспортной безопасности - с 327 до 366 рублей. Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях выросла со 172 до 193 рублей на одного взрослого пассажира, на международных - с 223 до 250 рублей. Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних рейсах поднялся с 12 до 13,5 рублей за человека, на зарубежных - с 14 до 15,8 рубля.

Для иностранных авиакомпаний "Внуково" также поднял тарифы - в среднем на 5%. Сбор за взлет-посадку увеличен с $13 до $13,65, за транспортную безопасность - с $8 до $8,4, за пользование аэровокзалом - с $12,5 до $13,13.

Минимальный сбор за взлет-посадку для воздушных судов бизнес-авиации с МВМ менее 50 тонн и вместимостью до 20 кресел поднялся так же на 5% - с $580 до $610 за каждое судно.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Внуково" - "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), "ЮТэйр", AZUR air, среди обслуживаемых иностранных - Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Flydubai. В 2025 году "Внуково" рассчитывало нарастить пассажиропоток на 2,5%, до 16,5 млн человек; ожидалось, что более 60% трафика обеспечат международные рейсы.

Аэропорт "Шереметьево" с 1 января повысил основные сборы за обслуживание российских авиакомпаний на 10%, зарубежных - на 3%. Третий аэропорт Московского авиаузла - "Домодедово" повышал тарифы в марте 2025 года, затем частично в июле.

