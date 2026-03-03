Поиск

Российский рынок аддитивных технологий в 2025 году вырос на 21%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В России объем рынка аддитивных технологий (АТ) в 2025 году составил 22,3 млрд рублей, сообщила исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий, советник президента АО "ТВЭЛ" Ольга Оспенникова на форуме "МашЭкспо Сибирь 2026".

"Окончательно мы подведем итоги в апреле 2026 года", - добавила она.

В ее презентации говорится, что в 2025 году на оборудование пришлось 11,8 млрд рублей, на материалы - 5,4 млрд рублей, на услуги - 5 млрд рублей. В 2024 году объем рынка АТ в России составил 18,4 млрд рублей, из них 10 млрд рублей - оборудование, 4,4 млрд рублей - материалы, 4 млрд рублей - услуги. Таким образом, рост показателя в 2025 году составил 21,2%.

В прогнозе развития рынка АТ говорится, что с 2024 по 2030 годы его совокупный среднегодовой прирост, согласно консервативному сценарию, составит 4,2%. Целевой прогноз подразумевает увеличение на 7,9%, инновационный - на 21,2%.

"К 2030 году плановая цифра - 58 млрд рублей. Это новая редакция стратегии, которая на сегодняшний день разрабатывается Минпромторгом", - добавила она.

По ее словам, на мировом рынке "пионерами" АТ являются автомобильная промышленность, авиация и двигателестроение, медицина. В России на первом месте космос и специальная техника, далее авиация и двигателестроение, нефтегазовое, химическое и прочее машиностроение, атомная промышленность.

"Поэтому мы видим, что в России рынок - это высокотехнологичные отрасли и специальная техника, по мировому рынку это уже общепромышленные отрасли", - резюмировала она.

Кроме того, на сегодняшний день практически по всем направлениям существует локализованное на территории Российской Федерации оборудование. Локальное производство составляет порядка 59%, наибольшая доля приходится на производство материалов для 3D-печати. В развитии локального производства, по словам Оспенниковой, большую роль играет господдержка.

Идет активная работа в рамках таможенно-тарифного регулирования. "Полностью согласована позиция российской стороной по введению ввозных таможенных 5%-х пошлин в отношении машин аддитивного производства, она направлена Минэкономразвития в Евразийскую экономическую комиссию", - уточнила Оспенникова.

Ассоциация развития аддитивных технологий также направила в органы власти предложения по адаптации действующих мер господдержки к отрасли АТ и по разработке новых мер, состоящих из целевых направлений на всем жизненном цикле создания продукции.

Минпромторг Минэкономразвития ТВЭЛ Ольга Оспенникова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда

АТОР на фоне авиаколлапса попросила Минэкономразвития о поддержке туроператоров

 АТОР на фоне авиаколлапса попросила Минэкономразвития о поддержке туроператоров

SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

 SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

 Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

Спотовые цены на газ в Европе начали день с рывка выше $700 за тыс. куб. м

Brent подорожала до $79,76 за баррель

"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

 "Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 286 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });