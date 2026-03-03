Российский рынок аддитивных технологий в 2025 году вырос на 21%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В России объем рынка аддитивных технологий (АТ) в 2025 году составил 22,3 млрд рублей, сообщила исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий, советник президента АО "ТВЭЛ" Ольга Оспенникова на форуме "МашЭкспо Сибирь 2026".

"Окончательно мы подведем итоги в апреле 2026 года", - добавила она.

В ее презентации говорится, что в 2025 году на оборудование пришлось 11,8 млрд рублей, на материалы - 5,4 млрд рублей, на услуги - 5 млрд рублей. В 2024 году объем рынка АТ в России составил 18,4 млрд рублей, из них 10 млрд рублей - оборудование, 4,4 млрд рублей - материалы, 4 млрд рублей - услуги. Таким образом, рост показателя в 2025 году составил 21,2%.

В прогнозе развития рынка АТ говорится, что с 2024 по 2030 годы его совокупный среднегодовой прирост, согласно консервативному сценарию, составит 4,2%. Целевой прогноз подразумевает увеличение на 7,9%, инновационный - на 21,2%.

"К 2030 году плановая цифра - 58 млрд рублей. Это новая редакция стратегии, которая на сегодняшний день разрабатывается Минпромторгом", - добавила она.

По ее словам, на мировом рынке "пионерами" АТ являются автомобильная промышленность, авиация и двигателестроение, медицина. В России на первом месте космос и специальная техника, далее авиация и двигателестроение, нефтегазовое, химическое и прочее машиностроение, атомная промышленность.

"Поэтому мы видим, что в России рынок - это высокотехнологичные отрасли и специальная техника, по мировому рынку это уже общепромышленные отрасли", - резюмировала она.

Кроме того, на сегодняшний день практически по всем направлениям существует локализованное на территории Российской Федерации оборудование. Локальное производство составляет порядка 59%, наибольшая доля приходится на производство материалов для 3D-печати. В развитии локального производства, по словам Оспенниковой, большую роль играет господдержка.

Идет активная работа в рамках таможенно-тарифного регулирования. "Полностью согласована позиция российской стороной по введению ввозных таможенных 5%-х пошлин в отношении машин аддитивного производства, она направлена Минэкономразвития в Евразийскую экономическую комиссию", - уточнила Оспенникова.

Ассоциация развития аддитивных технологий также направила в органы власти предложения по адаптации действующих мер господдержки к отрасли АТ и по разработке новых мер, состоящих из целевых направлений на всем жизненном цикле создания продукции.