Минфин РФ 4 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26246 и 26218

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 4 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПД серии 26218 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 4-го купонного дохода - 25 марта 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26218 с погашением 17 сентября 2031 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 21-го купонного дохода - 25 марта 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 8,5% годовых (1-й купон - 37,49 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 42,38 рубля на облигацию).