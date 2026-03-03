Поиск

Минфин РФ 4 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26246 и 26218

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 4 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПД серии 26218 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 4-го купонного дохода - 25 марта 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 26218 с погашением 17 сентября 2031 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 21-го купонного дохода - 25 марта 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 8,5% годовых (1-й купон - 37,49 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 42,38 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда

АТОР на фоне авиаколлапса попросила Минэкономразвития о поддержке туроператоров

 АТОР на фоне авиаколлапса попросила Минэкономразвития о поддержке туроператоров

SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

 SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

 Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

Спотовые цены на газ в Европе начали день с рывка выше $700 за тыс. куб. м

Brent подорожала до $79,76 за баррель

"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

 "Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Спотовые цены на газ в Европе выросли на треть на остановке завода СПГ в Катаре
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 286 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });