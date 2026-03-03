Рынок акций РФ просел к 2825п по индексу МосБиржи

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне неопределенности с дальнейшими трехсторонними переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим откат фактором выступала раллировавшая нефть (фьючерс на сорт Brent протестировал $85 за баррель и сдал назад) на ожиданиях дальнейшей эскалации военного конфликта между США и Ираном. Индекс МосБиржи опустился в район 2825 пунктов после утреннего роста выше 2850 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги нефтегазовых компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2825,14 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1146,74 пункта (-0,9%); лидерами снижения выступили бумаги МКБ (-5,1%), ПАО "Южуралзолото" (-4,9%), "Ростелекома" (-3,7%), "Яндекса" (-3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 марта, составил 77,6093 руб. (+43,59 копейки).

Подешевели также акции "МТС" (-2,2%), "Норникеля" (-2%), "Хэдхантера" (-2%), "ВК" (-1,8%), АФК "Система" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -2,3% "префы"), "Полюса" (-1,3%), "Т-Технологии" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), ВТБ (-1,2%), "ММК" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "Русала" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+4,9%), "Татнефти" (+4,8%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НЛМК" (+0,3%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что ясности по срокам и месту очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет, но вряд ли в настоящее время в качестве площадки для них можно рассматривать Абу-Даби. "Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как только она появится, мы вас проинформируем", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, Кремль пока не видит сигналов об изменении позиции США на переговорах по украинскому урегулированию в связи с началом военных действий на Ближнем Востоке. "Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не влияет ли на позицию американцев их вовлеченность в военные действия против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары - впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал президента журналист в эфире CNN в понедельник.

При этом глава Белого дома отметил, что "самой большой неожиданностью" для него стало то, что Иран решил наносить удары по арабским странам в регионе, где расположены американские базы. Теперь эти страны настаивают на активной вовлеченности в противостояние, сообщил Трамп.

Он также сказал, что изначально в США предполагали, что на ликвидацию военного руководства Ирана уйдет около четырех недель, но на практике "на это потребовалось около часа". При этом иранская сторона признала гибель лишь части военачальников. Президент США вновь подчеркнул, что целями Вашингтона являются уничтожение ракетного потенциала страны, уничтожение иранских ВМС, обеспечение того, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие, и прекращение спонсирования республикой "армий террористов за границей".

Также Трамп не стал исключать возможность развертывания американских военных на территории Ирана. "У меня нет какого-то табу по поводу отправки солдат. Другие президенты в таких случаях говорят: "Наших войск не будет там". А я так не говорю", - сказал американский лидер в понедельник в интервью газете The New York Post. "Я говорю, что, вероятно, войска на земле не понадобятся", - добавил он.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий этап операции в Иране будет более жестким. "Я не собираюсь раскрывать подробности наших тактических усилий, но самые тяжелые удары американским военным еще предстоит нанести. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас", - сказал Рубио журналистам.

Катар и ОАЭ предпринимают усилия по созданию коалиции, чтобы убедить Трампа быстро урегулировать конфликт с Ираном путем дипломатии, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник не смог продолжить импульс роста. В части акций нефтегазовых тяжеловесов прошла фиксация прибыли, как и в бумагах золотодобытчиков. Ралли в нефти - яркий, но не единственный важный драйвер для российского рынка. Напряжение может вызывать пауза в новостях, связанных с мирными переговорами по Украине, в частности, неопределенность касательно даты и места следующей дипломатической встречи.

На сырьевых активах динамика неоднородная. Драгметаллы и металлы платиновой группы начали дешеветь, а ралли в нефти продолжилось и Brent протестировала рубеж $85 за баррель. Представители Ирана предупредили об уничтожении судов, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. В Персидском заливе поражен один из крупнейших мировых хабов по хранению нефти - порт Фуджейра. Цены на газ в Европе впервые за три года превысили $700 за тысячу кубометров. Биржевые индексы Европы и АТР понесли заметные потери. Китай и Япония имеют высокую зависимость от поставок нефти с Ближнего Востока.

В среду в Пекине начнется 4-я сессия высшего совещательного органа КНР - Всекитайского комитета НПКС. Будет обсуждаться стратегический план социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. На российском рынке "Аэрофлот" и МТС-банк опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2025 г.; ПАО "Группа Черкизово" проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов. В среду разнонаправленные движения на рынке могут продолжиться, прогноз по индексу МосБиржи на 4 марта - колебания в рамках 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ откатился от внутридневных максимумов, продолжая получать поддержку главным образом от покупок в нефтегазовых акциях на фоне ралли цен на сырьевые товары.

Компания "Фикс Прайс" (+7,2%, до 0,6069 рубля) во вторник представила нейтральные финансовые результаты за IV квартал 2025 года по МСФО, согласно которым выручка компании увеличилась на 2,6% г/г (до 85,5 млрд руб.) при падении прибыли на 43,4% г/г (до 4,8 млрд руб., ожидалось 3,6 млрд руб.). По итогам всего 2025 года чистая прибыль составила 11,2 млрд руб. Основным драйвером роста акций "Фикс Прайс" стало объявление о планах направить на выплату дивидендов 11 млрд руб. (почти 100% прибыли), или 0,11 руб. на акцию (текущая дивдоходность - 18%). Дивиденды оказались выше, чем ожидалось, за счет более высокой чистой прибыли прошлого года (прогноз был около 10 млрд руб.) и более высокого коэффициента выплат (прогноз - 70-80%). Такой размер выплат делает акции "Фикс Прайс" одними из лучших дивидендных историй на рынке.

В акциях металлургических компаний проходит фиксация прибыли на фоне приостановки роста цен на металлы, которая наблюдалась в условиях укрепления доллара. Так, котировки золота во вторник опустились ниже $5100 за унцию.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдались значительные продажи. Недавнее восстановление американских индексов от локальных минимумов не получило продолжения и сменилось обновлением самых низких значений года. Инвесторы опасаются нового всплеска инфляции и ее негативного влияния на мировую экономику. Индексы МосБиржи и РТС вышли в сдержанный минус, снимая краткосрочную перекупленность и опустившись ниже поддержек 2830 пунктов и 1150 пунктов соответственно. Оптимизма в нефтегазовых акциях не хватило для развития повышения, а негативное влияние на настроения оказала нисходящая коррекция цен на металлы. Напряженность на Ближнем Востоке при этом переключила внимание общественности с украинского конфликта, что также на время уводит геополитический драйвер российского рынка на второй план, считает Кожухова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, во второй половине дня индекс МосБиржи продемонстрировал постепенное снижение в район 2820 пунктов при относительно высоком объеме торгов (более 93 млрд руб. на основной сессии). Первичный импульс, который придали рынку события на Ближнем Востоке, несколько затухает, но нефтяные компании остаются главным бенефициаром эскалации.

Фактическое прекращение судоходства через Ормузский пролив и/или серьезные повреждения энергетической инфраструктуре стран Персидского залива приведут к существенному дефициту на рынке нефти и будут толкать цены все выше, что благоприятно скажется на денежных потоках нефтегазовых компаний. Участники рынка не исключают возможности затягивания конфликта.

Поддержку экспортерам оказывают ожидания ослабления рубля, а также надежды на дивиденды ВТБ, где менеджмент выступает за щедрые выплаты в размере 50% чистой прибыли. Акции Fix Price выросли на фоне объявления о возможной выплате дивидендов в размере 11 копеек на акцию при общей сумме выплаты до 11 млрд руб. - дивидендная доходность составит порядка 19,5%, что выше ожиданий по другим компаниям сектора, отметил Федосов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, опасения перебоев с поставками через Ормузский пролив поддерживают рост цен на нефть и газ, что в целом благоприятно для экспортно-ориентированного российского рынка. Однако Иран является партнером России, и в случае углубления конфликта могут проявиться риски, которые не обязательно будут полностью компенсированы даже ростом цен на нефть и газ. На этом фоне инвесторы предпочитают занимать более осторожную позицию. Тема переговоров по ситуации на Украине при этом отошла на второй план: новых вводных не поступало, ясности по срокам и месту возможного раунда переговоров нет, что сохраняет общий фон неопределенности и сдерживает активность покупателей.

Индекс МосБиржи опустился ниже 2830 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2800 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вырасти к уровню сопротивления вблизи 2850 пунктов, считает Абрамов.

Зарубежные фондовые площадки

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 3,1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi после длинных выходных упал на 7,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%), падают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX упали на 3,4-4%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 2,3-2,5%).

Безработица в Японии в январе составила максимальные с июля 2024 года 2,7%, сообщило министерство внутренних дел и связи. До этого показатель пять месяцев подряд находился на отметке 2,6%, и по данным Trading Economics, аналитики не прогнозировали его изменения.

Число безработных в январе в Японии выросло на 60 тыс. и составило максимальные за четыре года 1,91 млн человек. Количество занятых снизилось на 290 тыс. - до 68,17 млн. Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей в январе приходилось 118 открытых вакансий против 119 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения по сравнению с декабрьским уровнем.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены остаются в существенном плюсе из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и заявлений Ирана о блокировке Ормузского пролива. Цена фьючерса на Brent в течение торгов достигала $85,1 за баррель - максимум с лета 2024 года.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $83,63 за баррель (+7,6% и +6,7% в понедельник), апрельская цена фьючерса на WTI - $76,96 за баррель (+8,1% и +6,3% накануне).

Накануне цены взлетели из-за ударов Израиля и США по Ирану, а также опасений по поводу перебоев поставок топлива из ближневосточного региона. С тех пор конфликт расширился - Израиль атаковал Ливан, а Иран наносит удары по соседним странам Персидского залива, а также по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Накануне представитель командования иранского Корпуса стражей Исламской революции заявил, что КСИР обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США. "Мы сожжем любое судно, которое попробует пройти через Ормузский пролив", - сказал бригадный генерал Эбрахим Джабари. Он добавил, что КСИР "не допустит вывоза из региона даже капли нефти".

"Опасения по поводу прохода танкеров по Ормузскому проливу присутствуют, но еще более существенным риском для рынка станут удары Ирана по новым объектам энергетической инфраструктуры в регионе. Это может привести к более долгосрочным перебоям", - написали аналитики ING.

Накануне приостановил работу саудовский нефтеперерабатывающий комплекс Ras Tanura, один из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Кроме того, катарская госкомпания QatarEnergy остановила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов на заводе Ras Laffan. Тем временем в ОАЭ власти пытаются потушить сильный пожар в порту Фуджейра.

Компания Saudi Aramco рассматривает возможность доставки большего количества нефтяных грузов через порт Янбу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Аналитики Bernstein накануне повысили прогноз для цены Brent на 2026 год до $80 с $65 за баррель, при этом отметив, что котировки могут подскочить и до $120-150 за баррель в случае продолжительного конфликта.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже упали акции ПАО "Владимирский химический завод" (-9,5%), ПАО "Лензолото" (-9,4% и -5,2% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (-6,1%), ПАО "Русолово" (-5,9%), "ТГК-14" (-4,6%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,6%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-4%), "Соллерса" (-3,9%), "ОГК-2" (-3,9%), "Селигдара" (-3,8%).

ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-0,9%) по требованию акционеров выкупило 2,73% собственных акций, сообщила энергокомпания. Сделка была совершена 27 февраля. Как следует из раскрытия, до этого компания не владела собственными акциями.

Выросли во вторник акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+21,9% и +11,4% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+10,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,9%), "Русснефти" (+9,8%), "Башнефти" (+7,3% и +2,5% "префы"), "Фикс Прайс" (+7,2%).

Компания "Фикс Прайс" может направить на дивиденды по итогам 2025 года до 0,11 руб. на обыкновенную акцию, сообщил гендиректор ритейлера Владимир Погонин.

"За 2025 год компания заработала 11,2 млрд рублей чистой прибыли, и мы ожидаем, что до 11 млрд рублей, или 11 копеек на акцию, может быть направлено на дивиденды. Данный уровень значительно превышает ориентир, закрепленный в нашей дивидендной политике, согласно которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО", - цитирует Погонина пресс-служба.

Согласно сообщению, вопрос о рекомендации совета директоров по дивидендам и объявление даты собрания акционеров ожидаются после утверждения отчетности по РСБУ за I квартал 2026 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 128,73 млрд рублей (из них 28,28 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 12,47 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 11,44 млрд рублей на акции "Газпрома").