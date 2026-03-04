Поиск

Brent подорожала до $82,66 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают подниматься в среду на фоне эскалации ближневосточного конфликта, однако темпы роста замедлились, после того как президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру".

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $82,66 за баррель, что на $1,26 (1,55%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $3,66 (4,7%), до $81,4 за баррель - максимума с января 2025 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,95 (1,27%), до $75,51 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $3,33 (4,7%), до $74,56 за баррель, максимума с июня.

С начала этой недели Brent прибавила 12%, WTI - 11%.

США и Израиль начали военные действия против Ирана в минувшую субботу. Тегеран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива. Конфликт продолжает разрастаться - Израиль атаковал Ливан, а Иран нанес удары по соседним странам и по танкерам в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков.

Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Ранее Иран заявил, что обеспечит полную остановку движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив в ответ на удары по стране со стороны Израиля и США.

"Прямо сейчас геополитика явно вышла на первый план и затмила обычные факторы, влияющие на рынок, такие как данные о запасах энергоносителей, статистика по экономике США или заявления ОПЕК", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"В краткосрочной перспективе ключевыми сигналами, за которыми стоит следить, будут фактические данные об экспорте из стран Персидского залива, любые подтвержденные инциденты с танкерами, передвижение военно-морских сил США и риторика Ирана", - говорит она.

Накануне Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Ирак прекратил экспорт нефти из Курдистана в порт Джейхан в Турции. По информации агентства, транспортировка около 200 тыс. баррелей нефти в сутки была приостановлена после того, как производители сократили добычу в качестве меры предосторожности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в стране будут обнародованы министерством энергетики США позднее в среду.

