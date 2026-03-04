РФ создаст механизм временного управления интеллектуальными правами ушедших иностранных компаний

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские власти разрабатывают механизм, позволяющий передавать в управление интеллектуальную собственность зарубежных компаний, которые покинули локальный рынок по политическим мотивам, но при этом продолжают поддерживать защиту своих прав.

"Еще один важный вопрос связан с иностранными производителями из недружественных стран, которые перестали вести бизнес в России, но поддерживают свои исключительные права. Сейчас министерство (экономического развития - ИФ) и Роспатент прорабатывают вопрос создания механизма временного управления интеллектуальными правами таких компаний", - сказал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на коллегии Роспатента в среду.

Временный управляющий, по его словам, будет "и обеспечивать защиту нарушенных прав, и выдавать лицензии производителям, которые смогут выпускать необходимую для нашего рынка продукцию".