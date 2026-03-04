Поиск

РФ создаст механизм временного управления интеллектуальными правами ушедших иностранных компаний

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские власти разрабатывают механизм, позволяющий передавать в управление интеллектуальную собственность зарубежных компаний, которые покинули локальный рынок по политическим мотивам, но при этом продолжают поддерживать защиту своих прав.

"Еще один важный вопрос связан с иностранными производителями из недружественных стран, которые перестали вести бизнес в России, но поддерживают свои исключительные права. Сейчас министерство (экономического развития - ИФ) и Роспатент прорабатывают вопрос создания механизма временного управления интеллектуальными правами таких компаний", - сказал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на коллегии Роспатента в среду.

Временный управляющий, по его словам, будет "и обеспечивать защиту нарушенных прав, и выдавать лицензии производителям, которые смогут выпускать необходимую для нашего рынка продукцию".

Александр Новак Роспатент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте

Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

 Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

Венесуэльская PDVSA подписала контракты на поставки нефти в США

Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале опустился до 51,3 пункта

ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости

Нефть Brent подорожала почти на 8%, до $83,87 за баррель

 Нефть Brent подорожала почти на 8%, до $83,87 за баррель

Ирак снизил производство нефти из-за затоваривания и прекратил экспорт из Курдистана

Азербайджан удвоит мощности по переработке нефти в Средиземноморском регионе

АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

 АЕБ отметила стагнацию российского авторынка в феврале

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8569 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 334 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });