Физлица в феврале увеличили вложения на фондовом рынке "Мосбиржи" до 256,9 млрд рублей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Физические лица в феврале 2026 года инвестировали на фондовом рынке "Московской биржи" 256,9 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в январе (139 млрд рублей), сообщила площадка.

В том числе в акции в феврале было инвестировано 14,2 млрд рублей (в 20 раз больше, чем в январе - 0,7 млрд рублей), в облигации - 190,7 млрд рублей (рост в 2 раза по сравнению с январскими 93,5 млрд рублей) и в паевые инвестиционные фонды - 52,1 млрд рублей (+16,3% к январю - 44,8 млрд рублей).

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на "Мосбирже" по итогам февраля превысило 40,6 млн (+229,2 тыс. за месяц), ими открыто более 77,5 млн счетов. В феврале сделки на "Московской бирже" заключали около 3 млн человек.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в феврале составила 68,2%, в объеме торгов облигациями - 12,2%, на срочном рынке - 54,8%.

В феврале активность частных инвесторов в выходные дни (они были основными участниками сессии выходного дня с долей 84%) достигла рекордного уровня - сделки заключали 732,9 тысячи человек, что в 2,4 раза больше среднемесячного уровня за год.

Доля торгов в выходные в совокупном объеме торгов акциями в феврале 2026 года составила 3,4%, паями фондов - 1,9%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам февраля составило 6,21 млн (+22,4 тысячи за февраль). Торговый оборот по счетам ИИС за месяц составил 301,6 млрд рублей. В структуре оборота 51,2% пришлось на сделки с акциями, 21% - с облигациями и 27,8% - с паями инвестиционных фондов.

Наиболее популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в феврале были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28,1% и 6,8% соответственно), акции "Газпрома" (12,8%), "ЛУКОЙЛа" (11,9%), ВТБ (10,1%), "Т-Технологий" (7,2%), "Яндекса"(6,2%), "Норникеля ("5,9%), "Полюса" (5,8%) и X5 Retail Group (5,4%).

В топ-10 российских БПИФ в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (43,8%), AKMM (21,6%), SBMM (19,6%), BCSD (2,6%) и AMNR (2,1%), фонд инвестиций в активы денежного рынка и облигации SAFE (2,1%), фонды инвестиций в облигации с переменным купоном AKFB (2,8%) и TPAY (1,6%), активно управляемый фонд инвестиций в облигации AKMB (2,4%), фонд инвестиций в физическое золото на товарном рынке Московской биржи AKGD (1,5%).