Aluminium Bahrain объявил форс-мажор по контрактам на поставки алюминия

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Aluminium Bahrain (Alba) объявил о форс-мажоре по своим контрактам, поскольку не может осуществлять отгрузку алюминиевой продукции, заявил Reuters представитель компании.

"Это связано с ситуацией в Ормузском проливе, из-за которой мы не можем осуществлять отгрузку. Поэтому мы продолжаем производство, но металл находится здесь, в Alba", - сказал он.

Alba - один из крупнейших производителей алюминия на Ближнем Востоке.