США повысят глобальные пошлины на импорт до 15% уже на этой неделе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - США планируют повысить глобальные пошлины с 10% до 15% уже на этой неделе, сообщил CNBC американский министр финансов Скотт Бессент.

Президент Дональд Трамп в феврале ввел в действие новые глобальные пошлины на импорт в размере 10% вместо анонсированных на выходных 15%. Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что эта ставка будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрено исключений.

Также в конце февраля торговый представитель США Джеймисон Грир сказал, что импортные пошлины для некоторых стран вырастут до 15% или выше с недавно введенных 10%, но не назвал конкретных торговых партнеров и не прояснил подробностей.