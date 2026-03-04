РЖД с 5 марта введут скидки на экспорт зерна из Сибири в направлении портов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правление ОАО "РЖД" приняло решение о предоставлении скидок на экспортные перевозки из Сибирского федерального округа зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах в направлении портов, сообщила компания.

Так, в порты Дальнего Востока и Северо-Запада перевозки будут осуществляться со скидкой 20%; в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) – 11,5%, "за исключением станций Вышестеблиевская (мост), Махачкала (эксп.) и Махачкала (эксп.) (паром)", - сообщается в выписке из протокола правления.

Это решение направлено на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт, отмечают РЖД.

Скидка будет действовать с 5 марта по 31 декабря 2026 года включительно.