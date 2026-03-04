Поиск

В Евросоюзе не видят рисков для газо- и нефтеснабжения

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Представители стран Евросоюза считают, что ситуация с газо- и нефтеснабжением в связи с событиями вокруг Ирана пока не вызывает опасений, сообщил генеральный директорат по энергетике Еврокомиссии.

"В ходе обмена мнениями страны ЕС сообщили, что не наблюдают каких-либо непосредственных рисков для безопасности поставок", - говорится в сообщении.

На состоявшихся раздельно 4 марта внеочередных заседаниях координационной группы по газу и координационной группы по нефти Еврокомиссия и страны ЕС обсудили обеспечение безопасности поставок газа и нефти в ЕС.

С момента заседания координационной группы по нефти 25 февраля нефть не отбиралась из дополнительных запасов, и они остаются на высоком уровне.

"Уровни заполнения газохранилищ в ЕС остаются стабильными, - заявили в ЕК. - Комиссия продолжит следить за ситуацией и поддерживать регулярную связь со странами ЕС и участниками рынка. В случае длительного закрытия Ормузского пролива или дальнейших перебоев безопасность поставок нефти и газа в ЕС будет пересмотрена".

