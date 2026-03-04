РЖД будет получать 20 млрд рублей в год на закупку подвижного состава

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Государство в 2026-2028 годах намерено выделять ОАО "РЖД" по 20 млрд рублей ежегодно на закупку подвижного состава, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании у президента Владимира Путина.

"В прошлом году за счет программы поддержки по линии нашего ведомства, мы поддержали инвестпрограмму "Российских железных дорог" на 15 млрд рублей для закупки локомотивов и электричек пригородных. И по поручению Михаила Владимирович Мишустина в ближайшую трехлетку ежегодно будем выделять по 20 млрд рублей для продолжения программы обновления подвижного состава пригородных линий в регионах нашей страны", - сказал он.

Государство в 2025 году докапитализировало РЖД на 15 млрд рублей для закупки локомотивов и подвижного состава у предприятий отечественного транспортного машиностроения.

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год была утверждена в объеме 713,6 млрд рублей, это на 20% ниже объема, запланированного на 2025 год.