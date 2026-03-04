Поиск

РЖД будет получать 20 млрд рублей в год на закупку подвижного состава

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Государство в 2026-2028 годах намерено выделять ОАО "РЖД" по 20 млрд рублей ежегодно на закупку подвижного состава, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании у президента Владимира Путина.

"В прошлом году за счет программы поддержки по линии нашего ведомства, мы поддержали инвестпрограмму "Российских железных дорог" на 15 млрд рублей для закупки локомотивов и электричек пригородных. И по поручению Михаила Владимирович Мишустина в ближайшую трехлетку ежегодно будем выделять по 20 млрд рублей для продолжения программы обновления подвижного состава пригородных линий в регионах нашей страны", - сказал он.

Государство в 2025 году докапитализировало РЖД на 15 млрд рублей для закупки локомотивов и подвижного состава у предприятий отечественного транспортного машиностроения.

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год была утверждена в объеме 713,6 млрд рублей, это на 20% ниже объема, запланированного на 2025 год.

Антон Алиханов Минпромторг РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд рублей до 13,5 трлн рублей

Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года

 Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года

QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа

Goldman ждет подорожания нефти до $100 при долгом перекрытии Ормузского пролива

Brent торгуется у $82,54 за баррель

Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте

 Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте

Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

 Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

Венесуэльская PDVSA подписала контракты на поставки нефти в США

Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале опустился до 51,3 пункта

ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 357 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });