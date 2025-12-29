Поиск

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - овет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 год. Инвестпрограмма холдинга определена на уровне 713,6 млрд рублей, сообщила компания.

Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок предусмотрено 531,4 млрд рублей, в том числе 288 млрд рублей - на проведение капитального ремонта инфраструктуры и подвижного состава.

На приобретение подвижного состава будет выделено 161,7 млрд рублей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов.

На реализацию проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) предусмотрено 120 млрд рублей, а также 62,2 млрд рублей - на проекты по развитию магистральной инфраструктуры.

Совет директоров РЖД состоялся 29 декабря.

Инвестпрограмма РЖД на 2025 год была утверждена в объеме 890,9 млрд рублей, таким образом, размер программы на 2026 год на 20% ниже ее утвержденного объема на текущий год. Фактический же объем исполнения инвестпрограммы на 2025 год пока не озвучен.

Сообщалось, что инвестпрограмма РЖД на 2025 год стала 1,4 раза меньше утвержденного объема программы на 2024 год - 1,275 трлн рублей. Фактическое исполнение программы-2024 составило почти 1,5 трлн рублей.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций компании принадлежит государству.

РЖД ВСМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" изменятся в начале 2026 года

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Банк России фиксирует ускорение роста экономики в IV квартале с учетом сезонности

Клиенты ВТБ жалуются на сбои при оплате картами банка

Brent подорожала до $61,82 за баррель

Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

 Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с сентября

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });