Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - овет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу и финансовый план на 2026 год. Инвестпрограмма холдинга определена на уровне 713,6 млрд рублей, сообщила компания.

Из этой суммы на поддержание основных фондов компании и обеспечение безопасности перевозок предусмотрено 531,4 млрд рублей, в том числе 288 млрд рублей - на проведение капитального ремонта инфраструктуры и подвижного состава.

На приобретение подвижного состава будет выделено 161,7 млрд рублей, включая закупку до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов.

На реализацию проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) предусмотрено 120 млрд рублей, а также 62,2 млрд рублей - на проекты по развитию магистральной инфраструктуры.

Совет директоров РЖД состоялся 29 декабря.

Инвестпрограмма РЖД на 2025 год была утверждена в объеме 890,9 млрд рублей, таким образом, размер программы на 2026 год на 20% ниже ее утвержденного объема на текущий год. Фактический же объем исполнения инвестпрограммы на 2025 год пока не озвучен.

Сообщалось, что инвестпрограмма РЖД на 2025 год стала 1,4 раза меньше утвержденного объема программы на 2024 год - 1,275 трлн рублей. Фактическое исполнение программы-2024 составило почти 1,5 трлн рублей.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций компании принадлежит государству.