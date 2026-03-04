Яйца в РФ с 25 февраля по 2 марта подорожали на 3,3%, с начала года – на 14,1%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рост цен на яйца в РФ с 25 февраля по 2 марта (6 дней) составил 3,3%, сообщил Росстат в среду.

С начала года яйца подорожали на 14,1%. Это самые высокие темпы роста цен на продукты питания, о которых сообщает статведомство, за исключением некоторых видов плодоовощной продукции.

Росстат также сообщил, что за этот период цены на сахар-песок, пшеничную муку и водку выросли на 0,4%, говядину, мясные консервы для детского питания, ржаной хлеб и пшено - на 0,3%, мороженую рыбу, творог, пшеничный хлеб и соль - на 0,2%, баранину и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

В то же время снизились цены на мясо кур, сыры, овощные консервы для детского питания и гречневую крупу на 0,3%, свинину, колбасы, сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, молоко, подсолнечное масло, рис, печенье и черный чай - на 0,1%.