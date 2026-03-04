Цены на бензин в РФ с 25 февраля по 2 марта выросли на 0,07%, с начала года – на 2,04%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 25 февраля по 2 марта (укороченная статистическая неделя связана с праздничными днями в конце февраля) выросли на 0,07% после того, как поднялись на 0,26% с 17 по 24 февраля (удлиненная неделя связана с дополнительным праздничным выходным), повысились на 0,11% с 10 по 16 февраля, на 0,21% с 3 по 9 февраля и на 0,11% с 27 января по 2 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 2 марта подорожал на 2,04%, что пока ниже общей инфляции (составила за этот период 2,22%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 2 марта была на уровне 66,06 руб. (на 24 февраля – 66,02 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 62,52 руб. (62,48 руб.), АИ-95 – 67,94 руб. (67,91 руб.), АИ-98 – 91,74 (91,61 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 25 февраля по 2 марта снизились на 0,03% после того, как повысились на 0,04% с 17 по 24 февраля, оставались стабильными с 10 по 16 февраля, росли на 0,04% с 3 по 9 февраля и на 0,01% с 27 января по 2 февраля. С начала года рост цен составил 1,50%.

Средняя цена ДТ в стране на 2 марта – 77,34 руб. за литр (на 16 февраля - 77,37 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).