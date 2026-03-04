В России грузооборот транспорта снизился в январе на 5,8%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Грузооборот российского транспорта снизился в январе 2026 года по сравнению с январем прошлого года на 5,8% и составил 451,8 млрд т-км, сообщается в материалах Росстата.

Грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 195 млрд т-км (-11,6% к январю 2025 г.), автомобильного - 28,3 млрд т-км (+2,1%), морского - 3,4 млрд т-км (+0,6%), внутреннего водного - 0,8 млрд т-км (-14,8%), воздушного - 0,1 млрд т-км (-11,4%), трубопроводного - 224,2 млрд т-км (-1,2%).