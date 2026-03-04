Поиск

В России грузооборот транспорта снизился в январе на 5,8%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Грузооборот российского транспорта снизился в январе 2026 года по сравнению с январем прошлого года на 5,8% и составил 451,8 млрд т-км, сообщается в материалах Росстата.

Грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 195 млрд т-км (-11,6% к январю 2025 г.), автомобильного - 28,3 млрд т-км (+2,1%), морского - 3,4 млрд т-км (+0,6%), внутреннего водного - 0,8 млрд т-км (-14,8%), воздушного - 0,1 млрд т-км (-11,4%), трубопроводного - 224,2 млрд т-км (-1,2%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венгрия попросила у России гарантий поставок нефти и газа

Минэкономразвития сообщило о снижении ВВП в январе на 2,1% в годовом выражении

В России инфляция с 25 февраля по 2 марта составила 0,08%

Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд рублей до 13,5 трлн рублей

Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года

 Цены на алюминий превысили $3400 за тонну впервые с апреля 2022 года

QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа

Goldman ждет подорожания нефти до $100 при долгом перекрытии Ормузского пролива

Brent торгуется у $82,54 за баррель

Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте

 Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже валюты и золота в марте
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 359 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });