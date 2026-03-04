Перевозки грузов речным транспортом в январе снизились на 24%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Перевозки грузов речным транспортом в январе 2026 года сократились на 24% к январю 2025 года, говорится в материалах Росстата.

По отношению к декабрю 2025 года грузоперевозки на внутренних водных путях сократились на 50,3%.

Грузооборот речного транспорта в России в январе 2026 года снизился на 14,8% в годовом выражении и составил 0,8 млрд тонно-километров. По сравнению с декабрьским показателями он сократился на 69,2%.