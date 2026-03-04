Brent подешевела до $81,18 за баррель

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ушли в минус вечером в среду, торги проходят с высокой волатильностью.

К 19:12 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,32%) до $81,18 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,23 (0,31%), до $74,33 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $84,48 за баррель, на WTI - до $77,25 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и оценивают данные Министерства энергетики США о запасах.

Давление на нефтяные цены оказывают ожидания деэскалации конфликта между США и Ираном, возросших после сообщения The New York Times о том, что представители иранской разведки обсуждали с ЦРУ условия прекращения конфликта. Газета написала со ссылкой на источники, что представители министерства разведки Ирана связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что страна готова к переговорам.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал "обеспечить беспрепятственную поставку энергоресурсов всему миру". Он заявил, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость.

"Хотя движение через Ормузский пролив по-прежнему не восстановлено, участники рынка, похоже, ожидают деэскалации и возобновления поставок нефти", - написал аналитик UBS Джованни Стауново. При этом он добавил, что рынку следовало бы обратить внимание на риск дальнейшего сокращения добычи в том случае, если этого не произойдет.

Аналитики UBS улучшили прогноз цены нефти марки Brent в текущем году до $72 за баррель с ранее ожидавшихся $62 за баррель, ссылаясь на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива.

Goldman Sachs поднял прогноз средней стоимости Brent в 2026 году до $71 за баррель с $64 за баррель, WTI - до $67 с $60 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,475 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,704 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 429 тысяч баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,564 млн баррелей после увеличения на 881 тысячу баррелей неделей ранее.