Минсельхоз оценил обеспечение молочной отрасли российским оборудованием в 45%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российская молочная отрасль к концу 2025 года была обеспечена отечественным оборудованием на 45%, к 2030 году этот показатель должен достичь 79%, сообщил Минсельхоз после участия главы ведомства Оксаны Лут в открытии производственного центра компании "Упаковочные системы" (бывшая российская дочка Tetra Pak) по сборке технологического оборудования для производства молока.

"Новый центр займется производством пастеризаторов, модулей асептического хранения и других специализированных решений. У компании уже есть крупные заказы от предприятий АПК, в том числе из Белоруссии, что подтверждает востребованность таких разработок", - говорится в сообщении.

В 2025 году началась реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Лут отметила, что одно из его направлений - "повышение уровня технологичности именно с точки зрения обеспеченности техникой и оборудованием агропромышленного комплекса". "Здесь у нас ведется совместная работа с Минпромторгом. Создана рабочая группа по реверс-инжинирингу, одним из первых участников которой стали "Упаковочные системы". Будем повышать уровень локализации не только по молочной отрасли, но и другим ключевым направлениям АПК", - сказала министр.

Лут и губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомились с работой цеха по выпуску упаковок для молочной и соковой продукции. После ухода зарубежных компаний с российского рынка "Упаковочные системы" в кратчайшие сроки заместили их востребованные виды, что позволило сохранить стабильную работу перерабатывающих предприятий и бесперебойные поставки продуктов, говорится в пресс-релизе.

