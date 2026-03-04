Росстат отметил рост производства золота в январе на 36%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В России в январе 2026 года производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) выросло на 36% в годовом измерении, сообщил Росстат.

К декабрю показатель упал на 56,4%.

Производство золотосодержащих концентратов прибавило 7,4% к январю прошлого года и 3,2% к декабрю.

Выпуск серебра (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) упал на 40,6% год к году и на 67,7% к предыдущему месяцу.

Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и концентратов Росстат не публикует.

Ювелирных изделий из золота и серебра в январе было произведено на 21,8 млрд рублей - это на 0,7% больше, чем в январе прошлого года, и на 22,6% меньше, чем в декабре.