Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков в III декаде февраля снизилась до 14,06%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в третьей декаде февраля 2026 года снизилось до 14,06% с 14,26% во второй декаде, сообщает сайт Банка России.

Уровень этого индикативного показателя стал минимальным с первой декады декабря 2023 года, когда он составлял 14%.

В третьей декаде февраля после того как средняя максимальная ставка вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев банков топ-10 опустилась до 13,76% с 13,98% во второй декаде диапазон средних максимальных ставок для сроков до года сузился до 0,32 процентных пункта (п.п.) 13,44-13,76%. В середине января диапазон этих ставок был в 2,3 раза шире - 0,74 п.п., после чего он уменьшился до 0,44 п.п. во второй декаде февраля.

Это произошло после того как Банк России в среднесрочном прогнозе от 13 февраля сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в предыдущей редакции прогноза. С учетом принятого одновременно решения ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 15,5% годовых средняя ключевая ставка с 16 февраля и до конца 2026 года прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде февраля 2026 года в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка в III дек. февраля Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 13,46 -0,08 -0,44 -1,41 -5,65 91-180 дн. 13,76 -0,22 -0,54 -1,48 -6,36 181 дн. - 1 год 13,44 -0,13 -0,37 -1,05 -6,97 свыше 1 года 11,78 0,03 -0,23 -0,64 -6,94

Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.