Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков в III декаде февраля снизилась до 14,06%
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, в третьей декаде февраля 2026 года снизилось до 14,06% с 14,26% во второй декаде, сообщает сайт Банка России.
Уровень этого индикативного показателя стал минимальным с первой декады декабря 2023 года, когда он составлял 14%.
В третьей декаде февраля после того как средняя максимальная ставка вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев банков топ-10 опустилась до 13,76% с 13,98% во второй декаде диапазон средних максимальных ставок для сроков до года сузился до 0,32 процентных пункта (п.п.) 13,44-13,76%. В середине января диапазон этих ставок был в 2,3 раза шире - 0,74 п.п., после чего он уменьшился до 0,44 п.п. во второй декаде февраля.
Это произошло после того как Банк России в среднесрочном прогнозе от 13 февраля сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в предыдущей редакции прогноза. С учетом принятого одновременно решения ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 15,5% годовых средняя ключевая ставка с 16 февраля и до конца 2026 года прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде февраля 2026 года в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в III дек. февраля
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 3 мес.
|Изм. за год
|До 90 дн.
|13,46
|-0,08
|-0,44
|-1,41
|-5,65
|91-180 дн.
|13,76
|-0,22
|-0,54
|-1,48
|-6,36
|181 дн. - 1 год
|13,44
|-0,13
|-0,37
|-1,05
|-6,97
|свыше 1 года
|11,78
|0,03
|-0,23
|-0,64
|-6,94
Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.