Экспорт российского овса в 2025 году составил рекордные $62 млн

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала овса на сумму почти $62 млн, обновив рекорд, который был поставлен в 2024 году - $59,3 млн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

В натуральном выражении экспорт превысил 280 тысяч тонн. Рекорд по этому показателю был поставлен в 2024 году - 309 тысяч тонн.

За 2018-2025 годы экспорт в натуральном выражении вырос в 4,8 раза.

Согласно данным центра, с 2021 года топ-10 покупателей российского овса изменился мало. Тройку лидеров, как и в 2021 году, составили Китай, Монголия и Турция. ОАЭ сместили с четвертого места Пакистан. Грузия и Южная Корея остались на пятом и шестом местах соответственно. На седьмое место с восьмого поднялся Казахстан. На восьмом оказалась Сербия, на девятом - Азербайджан. В 2021 году этих стран в числе покупателей российского овса не было. Топ-10 замыкает Киргизия. В 2021 году она была на девятом месте. Из десятки выбыли Иран и Литва.

В 2025 году сбор овса в России составил 3,8 млн тонн, что на 25,8% больше, чем в 2024 году.

