Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2025 году снизилась на 25% до 59,4 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" по итогам 2025 года получила 59,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 25,1% меньше, чем в 2024 году (79,2 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 18,3% до 14,2 млрд рублей с 17,4 млрд рублей. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 14,6 млрд рублей.

Чистая прибыль "Мосбиржи" в первом квартале 2025 года составила 13 млрд рублей, во втором – 15 млрд рублей, в третьем – 17,3 млрд рублей.