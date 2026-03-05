Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на отказе Минфина от продажи валюты в марте

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в четверг рубль дешевеет к юаню на решении Минфина не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,75 копейки, до 11,289 рубля. При этом юань оказался на 4,02 копейки выше уровня действующего официального курса.

Рубль, скорее всего, продолжит торговаться в узком диапазоне, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

"Конфликт на Ближнем Востоке может оказать благоприятное влияние на рубль за счет роста цен на нефть и потенциального роста экспорта российской нефти на фоне сжатия глобального предложения энергоресурсов и последующего притока валюты в страну, - полагает эксперт. - Тем не менее в данном ключе наиболее важными факторами станут длительность и масштаб конфликта, где более негативное развитие событий может стать для российских нефтяников и рубля более позитивным исходом".

В то же время аналитик не исключает влияния внутренних факторов. В частности, Минфин приостанавливает действие операций по бюджетному правилу до пересмотра базовой цены отсечения, что, на взгляд Пырьевой, означает резкое сокращение дополнительного притока валюты на внутренний рынок. На текущий момент нетто-операции Банка России по продаже валюты составляют 16,5 млрд рублей в сутки, а в последующем в течение марта они сократятся до 4,6 млрд рублей в день, напоминает эксперт.

Минфин решил не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. Это связано "с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве", сообщило ведомство.

При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть.

Банк России сообщил, что снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле без корректировки расходов приведет к росту государственных заимствований, что потребует более медленного снижения ключевой ставки ЦБ, а при сокращении расходов реакции денежно-кредитной политики не понадобится. Изменение параметров бюджетного правила Банк России детально рассмотрит на заседании совета директоров по ставке 20 марта.

Инфляция в России с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08% (из-за праздника расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 2 марта составил 0,03%, с начала года - 2,22%.

Из данных за февраль и начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 2 марта замедлилась до 5,75% с 5,8% на 24 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,73% с 5,81%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 13 марта.

Цены на нефть уверенно растут утром в четверг, в центре внимания рынка остается конфликт на Ближнем Востоке.

К 10:07 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,6% до $83,49 за баррель. В среду цена Brent осталась на уровне закрытия вторника ($81,4 за баррель), максимуме с января 2025 года.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,93%, до $76,85 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 0,1%, до $74,66 за баррель, максимума с июня.

Подъем цен на нефть приостановился в среду на ожиданиях деэскалации конфликта между США и Ираном, возросших после сообщения The New York Times о том, что представители иранской разведки связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что Тегеран готов к переговорам.

Активные военные действия на Ближнем Востоке продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, по которому проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено. Инвесторы опасаются, что такая ситуация приобретет затяжной характер.

Как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли сильнее ожиданий - на 3,475 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 2,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,704 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 429 тысяч баррелей.