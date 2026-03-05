Поиск

РФ начала ж/д поставки удобрений в Армению транзитом через Азербайджан

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия начала железнодорожные поставки удобрений в Армению транзитом через Азербайджан.

По информации азербайджанского агентства Report, в четверг со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в сторону станции Беюк-Кесик (на границу с Грузией - ИФ) был отправлен грузовой состав, включающий 31 вагон с 1,98 тыс. тонн дизельного топлива (азербайджанского производства - ИФ), а также два вагона, груженных 135 тоннами удобрений из России (транзит - ИФ).

Как сообщалось, Азербайджан в октябре 2025 года снял ограничения на транзитные перевозки грузов в Армению через свою территорию. В ноябре начались поставки в Армению пшеницы из России и Казахстана транзитом через Азербайджан и Грузию. В декабре Азербайджан начал также прямые поставки нефтепродуктов в Армению, уже отправлено четыре партии.

