Китай вложит $44 млрд в госбанки для защиты от системных рисков

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Китай объявил о намерении в 2026 году вложить 300 млрд юаней ($44 млрд) в государственные банки для защиты от системных рисков и увеличения финансирования технологических компаний.

Эти меры были изложены в ежегодном отчете о работе правительства, который был представлен на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В нем говорится, что Пекин продолжит пополнять капитал финансовых учреждений и осмотрительно избавляться от неработающих активов в этом секторе. Власти также планируют регулировать конкуренцию между финансовыми компаниями и способствовать консолидации среди малых и средних местных финансовых учреждений.

Правительство объявило о создании дополнительного фонда в размере 100 млрд юаней для стимулирования внутреннего спроса посредством таких мер, как субсидирование процентных ставок по кредитам, гарантии финансирования и компенсация рисков.

Пекин также пообещал продолжать борьбу с "рисками, возникающими в сфере недвижимости, задолженности местных органов власти и малых и средних местных финансовых учреждений".

Как сообщают западные СМИ, вероятнее всего, в этом году власти страны пополнят капиталы Промышленно-коммерческого банка Китая (Industrial & Commercial Bank of China) и Сельскохозяйственного банка Китая (Agricultural Bank of China). Они не были включены в аналогичную программу в прошлом году, когда капитал четырех других крупных банков был увеличен на $69 млрд.