Доходы РЖД по РСБУ выросли в 2025 году на 9,5% до 3,1 трлн рублей

Соотношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 3,4Х

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Доходы ОАО "РЖД" по РСБУ выросли в 2025 году на 9,5% до 3,1 трлн рублей, сообщила компания.

Как сказано в отчетности РЖД за 2025 год, доходы холдинга от грузовых перевозок составили 2,6 трлн рублей (+10,3% к 2024 году), за услуги инфраструктуры - 180,5 млрд рублей (+16,3%), от дальних пассажирских перевозок - 34,5 млрд рублей (+13,7%), от пригородных пассажирских перевозок - 14,4 млрд рублей (+4,3%), за ремонт подвижного состава - 26,2 млрд рублей (+11,6%).

Показатель EBITDA выполнен на уровне 984,2 млрд рублей с ростом к 2024 году на 16,3%, чистый долг - 3 трлн 334,6 млрд рублей, отношение чистый долг/EBITDA находится на контролируемом уровне 3,4х, что значительно лучше ожиданий. Средняя ставка обслуживания долга по итогам года зафиксирована на уровне 14,5%.

Валовая прибыль компании выросла в 2025 году на 9,2% до 612,5 млрд рублей, прибыль от продаж - на 11% и составила 405,5 млрд рублей. Доходы РЖД от участия в других организациях снизились на 25,4%, до 82,6 млрд рублей, а прочие доходы увеличились в три раза, составив 148,8 млрд рублей.

Объем долгосрочных обязательств РЖД на 31 декабря 2025 года вырос до 3,2 трлн рублей по сравнению с 2,1 трлн рублей на 31 декабря 2024 года, краткосрочных - снизился до 2,3 трлн рублей с 2,7 трлн рублей на конец 2024 года.

Суммарные активы РЖД за 2025 год выросли на 6,4% и составили по состоянию на 31 декабря 11 трлн 24,6 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2025 года, РЖД напрямую владеют акциями в уставных капиталах 77 обществ: 51 дочернее общество, где прямая доля участия РЖД более 50%, 23 зависимых общества (прямая доля более 20% и не более 50%) и 3 прочих общества (прямая доля не более 20%).

После отчетной даты были приняты корпоративные решения о продаже непрофильных активов ориентировочной стоимостью 200 млрд рублей.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ составила в 2025 году 14,1 млрд рублей, что на 1,3% выше, чем в 2024 году.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций принадлежат государству.