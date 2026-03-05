Поиск

ЦБ РФ удовлетворен качеством кредитов юрлицам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Качество корпоративного кредитного портфеля в целом остается хорошим, большинство заемщиков устойчивы, а у банков достаточно капитала и резервов для покрытия возможных потерь, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Тем не менее, конечно, нас беспокоит возможность накопления рисков в будущем", - сказала Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

Она напомнила, что Банк России с 1 марта 2026 года повысил с 40% до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

"И готовы будем повышать её дальше, эту надбавку, если долг крупных закредитованных компаний дальше продолжит быстро расти за счёт банковского финансирования. На наш взгляд, это будет указывать на недооценку рисков, и мы должны будем на это реагировать", - подчеркнула глава ЦБ.

Что касается качества розничного кредитного портфеля, то рост доли проблемных кредитов в нем был неизбежен после двух лет быстрого роста кредитования, заявила Набиуллина. Она подчеркнула, что при этом доля проблемных кредитов далека от исторических максимумов, и она имеет тенденцию к снижению.

Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

 Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

 ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

"Электросети Армении" Карапетяна будут полностью национализированы

Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

 Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

 Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

 Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

 Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

 Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 400 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8574 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });