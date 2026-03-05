ЦБ РФ удовлетворен качеством кредитов юрлицам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Качество корпоративного кредитного портфеля в целом остается хорошим, большинство заемщиков устойчивы, а у банков достаточно капитала и резервов для покрытия возможных потерь, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Тем не менее, конечно, нас беспокоит возможность накопления рисков в будущем", - сказала Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

Она напомнила, что Банк России с 1 марта 2026 года повысил с 40% до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

"И готовы будем повышать её дальше, эту надбавку, если долг крупных закредитованных компаний дальше продолжит быстро расти за счёт банковского финансирования. На наш взгляд, это будет указывать на недооценку рисков, и мы должны будем на это реагировать", - подчеркнула глава ЦБ.

Что касается качества розничного кредитного портфеля, то рост доли проблемных кредитов в нем был неизбежен после двух лет быстрого роста кредитования, заявила Набиуллина. Она подчеркнула, что при этом доля проблемных кредитов далека от исторических максимумов, и она имеет тенденцию к снижению.