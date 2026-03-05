Поиск

ЦБ ужесточит требования к оценке банками финансового положения компаний

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Банк России в третьем квартале 2026 года планирует ограничить применение банками экспертного суждения и иных существенных факторов при оценке крупных проблемных кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами.

"Например, сейчас банки могут заложить в свои оценки предположения о поддержке заемщика государством, даже если для этого нет достаточных оснований. Мы одновременно собираемся разрешить учитывать более объективные показатели, например, фактические денежные потоки заемщиков, чтобы резерв отражал ту часть долга, для обслуживания которой таких потоков недостаточно", - сказала она.

Кроме того, в 2027 году ЦБ планирует запретить банкам признавать финансовое положение заемщика хорошим или средним, если компания сильно загружена долгом, а также ввести обязанность банков при анализе долговой нагрузки заемщика учитывать поручительства, выданные им в пользу других компаний.

Набиуллина также заявила о необходимости решить проблему повышенной кредитной концентрации на уровне отдельных банков.

"К сожалению, сами банки не спешат самостоятельно снижать этот уровень концентрации, хотя мы постоянно напоминаем о рисках. Конечно, мы понимаем, что снижение уровня концентрации требует сложного диалога с клиентами, с крупными клиентами. Это непростой процесс, но тем не менее, мы считаем, это надо делать", - отметила она.

В ближайшие месяцы ЦБ представит финальную концепцию регулирования концентрации. "Наша цель здесь неизменна. Мы ее уже не раз объявляли, объясняли, чтобы через несколько лет ни у одного банка не осталось кредитных экспозиций, превышающих 25% капитала", - заявила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

 Набиуллина ожидает, что ограничение по числу банковских карт на клиента вступит в силу через год

ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

 ЦБ предложил применять принцип равнодоступной инфраструктуры и к маркетплейсам, и к банкам

"Электросети Армении" Карапетяна будут полностью национализированы

Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

 Суд обязал администрацию Трампа начать возврат аннулированных пошлин более чем на $130 млрд

Решение об уходе России с газового рынка Европы еще не принято

Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

 Объем торгов золотом на Мосбирже в феврале вырос в 4 раза до 43,4 т

Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

 Продлены полномочия "Молдовагаза" по поставке газа в Приднестровье

Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

 Brent подорожала на 3,26% до $84,05 за баррель

Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу

 Президент России допустил скорое прекращение поставок газа в Европу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 400 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8574 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });