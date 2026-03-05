ЦБ ужесточит требования к оценке банками финансового положения компаний

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Банк России в третьем квартале 2026 года планирует ограничить применение банками экспертного суждения и иных существенных факторов при оценке крупных проблемных кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами.

"Например, сейчас банки могут заложить в свои оценки предположения о поддержке заемщика государством, даже если для этого нет достаточных оснований. Мы одновременно собираемся разрешить учитывать более объективные показатели, например, фактические денежные потоки заемщиков, чтобы резерв отражал ту часть долга, для обслуживания которой таких потоков недостаточно", - сказала она.

Кроме того, в 2027 году ЦБ планирует запретить банкам признавать финансовое положение заемщика хорошим или средним, если компания сильно загружена долгом, а также ввести обязанность банков при анализе долговой нагрузки заемщика учитывать поручительства, выданные им в пользу других компаний.

Набиуллина также заявила о необходимости решить проблему повышенной кредитной концентрации на уровне отдельных банков.

"К сожалению, сами банки не спешат самостоятельно снижать этот уровень концентрации, хотя мы постоянно напоминаем о рисках. Конечно, мы понимаем, что снижение уровня концентрации требует сложного диалога с клиентами, с крупными клиентами. Это непростой процесс, но тем не менее, мы считаем, это надо делать", - отметила она.

В ближайшие месяцы ЦБ представит финальную концепцию регулирования концентрации. "Наша цель здесь неизменна. Мы ее уже не раз объявляли, объясняли, чтобы через несколько лет ни у одного банка не осталось кредитных экспозиций, превышающих 25% капитала", - заявила Набиуллина.