Группа Volkswagen продала 4 млн электромобилей с 2013 года

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Германский автомобильный концерн Volkswagen Group поставил 4 млн автомобилей с электроприводом с момента начала продаж таких моделей в 2013 году, сообщила группа.

Компании понадобилось десять лет, чтобы продать первый миллион полностью электрических автомобилей. На четвертый миллион ушел всего один год, отметил глава Volkswagen Оливер Блуме.

Более двух третей электрокаров компании были проданы в Европе. На Китай пришлось 20% поставок, на США - 8%, на все остальные страны - 5%.

Самым популярным классом электромобилей Volkswagen стали компактные машины - их доля в общих продажах составляет около 70%. В эту категорию входят такие популярные модели как VW ID.3 и ID.4, Skoda Enyaq, Cupra Born и Audi Q4 e-tron. В целом бренды, входящие в группу Volkswagen, предлагают свыше 30 полностью электрических моделей легковых автомобилей, а также электрогрузовики и электробусы под марками Scania, MAN и Volkswagen Truck & Bus.

С начала года капитализация Volkswagen сократилась на 8,4%, до 47,68 млрд евро.