Brent торгуется у $83,21 за баррель

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти замедлился днем в четверг, участники рынка продолжают следить за развитием ситуации в районе Персидского залива.

К 14:30 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,81 (2,22%) до $83,21 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,95 (2,61%), до $76,61 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $84,74 за баррель, на WTI - до $78,09 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает обеспокоенность перебоями в поставках нефти на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке, где активные военные действия продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено.

Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении удара по нефтяному танкеру в северной части Персидского залива, написала The National (ОАЭ). Издание отметило, что КСИР по-прежнему намерен контролировать проход судов через Ормузский пролив.

Из-за перекрытия ключевого экспортного маршрута и нехватки хранилищ Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил ее добычу почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил Reuters со ссылкой на чиновников.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу на Красном море.

Уровень рисков для судоходства в районе Персидского залива остается крайне высоким, говорится в аналитической записке J.P. Morgan. По оценкам экспертов банка, в заливе застряло более 300 нефтяных танкеров.

Стоимость страховки для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, написала Financial Times со ссылкой на брокеров. Теперь она составляет 3% от стоимости судна, тогда как до начала военной операции США и Израиля против Ирана была на уровне 0,25%.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость.

Министр энергетики Штатов Крис Райт сказал в среду, что такое сопровождение может начаться, как только позволит оперативная обстановка. "Мы будем это делать, как только сможем, - сообщил он Fox News. - Прямо сейчас наши ВМС и, разумеется, наши военные, сосредоточены на других вещах, а именно - разоружении иранского режима".

