Набиуллина назвала достаточно острой проблему "раздолжнителей"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Проблема с компаниями-"раздолжнителями", которые обещают людям полное списание долгов и не оказывают услугу, – достаточно острая, для ее решения планируется ввести стандарты консультирования по вопросам просроченной задолженности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи банкиров с ЦБ.

"Проблема с "раздолжнителями", она достаточно острая. После обращения к "раздолжнителям" положение клиентов часто становится даже хуже. Просьба обратить внимание и проактивно работать с клиентами, у которых есть риски просрочки", - сказала Набиуллина.

"Мы считаем, что первым шагом могут стать стандарты консультирования и оказания правовой помощи гражданам по вопросам просроченной задолженности, чтобы на рынке долговых консультантов было сразу видно, кто может реально помочь, а кто только собирается агрессивно зарабатывать на чужой беде", - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, который вводит прямой запрет в рекламе банкротства обещать полное освобождение от долгов, а также утверждать о возможности не платить по обязательствам или призывать к этому. Такая реклама должна будет содержать предупреждения о последствиях банкротства, которые в том числе включают ограничение на получение кредита в течение пяти лет. Закон вступил в силу с 1 января 2026 года.

В сентябре руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута говорил, что Банк России и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечения к ответственности "раздолжнителей".

