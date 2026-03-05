Поиск

Глава ЦБ считает, что обращение криптовалют и ЦФА в РФ должно постепенно сближаться

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Обращение криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в России должно постепенно сближаться и проходить в информационных системах цифровых депозитариев, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи банкиров с регулятором.

"Идет обсуждение закона о регулировании криптовалют, а и криптовалюты, и цифровые финансовые активы - это цифровые активы. И мы считаем, что обращение в России и криптовалют, и цифровых финансовых активов должно постепенно сближаться и проходить в информационных системах цифровых депозитариев, что должны быть единые правила взаимодействия этих цифровых депозитариев между собой, с брокерами, с биржами, с биржевой инфраструктурой, а также с открытыми блокчейнами", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что законопроект о введении регулирования криптовалют подразумевает и изменения регулирования в области цифровых финансовых активов. В том числе планируется разрешить выпуск цифровых финансовых активов в открытых системах. "Это важно для привлечения инвестиций, для проведения трансграничных расчетов. И обеспечивать такой выпуск могут только операторы информационных систем ЦФА. При этом возможность выпуска ЦФА внутри этих операторов также сохранится", - отметила Набиуллина.

По ее словам, ЦФА должны быть лучше интегрированы в финансовую систему - и поэтому регулятор хочет допустить и брокеров, и управляющих к совершению сделок с ними, допустить на организованные торги.

ЦБ в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Согласно концепции ЦБ, совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.

Согласно концепции, оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях. Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам - приобретать ЦФА на условиях не худших, чем приобретение криптовалюты, сообщал ЦБ.

