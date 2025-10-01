Поиск

Nike неожиданно увеличила выручку в I финквартале

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль и увеличил выручку в первом финансовом квартале, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составила $727 млн по сравнению с $1,05 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до 49 центов с 70 центов.

Квартальная выручка компании увеличилась до $11,72 млрд с $11,59 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Nike на уровне 27 центов на акцию при выручке в $11 млрд.

Руководство компании ожидает, что в текущем квартале выручка снизится на 1-3%, и предупредило, что возврат к росту финансовых показателей будет "нелинейным".

Также Nike прогнозирует, что негативный эффект от повышения импортных пошлин составит $1,5 млрд, а не $1 млрд, как ожидалось ранее.

Валовая маржа в прошлом квартале снизилась до 42,2% с 45,4% годом ранее.

Выручка Nike в Северной Америке выросла на 4%, составив $5,02 млрд. В регионе Европа, Ближний Восток и Африка показатель увеличился на 6%, до $3,33 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 2%, до $1,49 млрд. В Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) продажи сократились на 9%, до $1,51 млрд,

Продажи бренда Converse упали на 27% до $366 млн.

По итогам первого финквартала Nike вернула акционерам в общей сложности $714 млн, в том числе $591 млн в виде дивидендов и $123 млн за счет обратного выкупа акций.

Акции Nike подорожали на 4,5% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 7,9% до $103 млрд.

