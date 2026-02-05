Поиск

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников
Nike The Grove в Лос-Анджелесе, Калифорния
Фото: Kirby Lee/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по равным возможностям при трудоустройстве США (EEOC) начала расследование в отношении Nike по подозрению в дискриминации белых сотрудников и соискателей на фоне реализации корпоративных программ в области разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). Об этом сообщает Associated Press.

EEOC добивается через федеральный суд в Миссури исполнения запроса на предоставление данных, которые Nike, по мнению ведомства, предоставила не в полном объёме.

Комиссия требует раскрыть критерии отбора сотрудников при сокращениях, информацию о том, как компания собирает и использует данные о расе и этничности работников, а также сведения о программах наставничества и карьерного развития, которые, как утверждается, могли быть ограничены по расовому признаку.

В комиссии полагают, что Nike могла допустить практику дифференцированного отношения к белым сотрудникам, кандидатам и участникам обучающих программ, в том числе при найме, продвижении и увольнениях.

В Nike назвали действия комиссии "необычной эскалацией" и подчеркнули, что компания сотрудничает с регулятором и уже предоставила значительный объём информации. Представитель компании заявил, что Nike "привержена принципам равенства" и считает обвинения необоснованными.

Расследование проходит на фоне усиливающегося внимания федеральных властей к корпоративным DEI‑практикам. Администрация президента Дональда Трампа ранее заявляла о намерении проверять, не приводят ли такие инициативы к обратной дискриминации. По данным AP, в ноябре 2025 г. EEOC выдала аналогичную повестку в суд компании Northwestern Mutual, предоставляющей финансовые услуги.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

 Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

Количество авианосцев США сократится в марте до 10

 Количество авианосцев США сократится в марте до 10

Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США

Глава МИД Ирана заявил, что переговоры с США состоятся в пятницу в Омане

Штаты готовы сотрудничать с РФ и Китаем для сокращения ядерных арсеналов

 Штаты готовы сотрудничать с РФ и Китаем для сокращения ядерных арсеналов

Французские СМИ пишут, что советник Макрона посетил Россию для консультаций

Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

 Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Баумгертнеру

 Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Баумгертнеру

Что произошло за день: среда, 4 февраля

В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире

 В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8323 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });