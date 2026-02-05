Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

Nike The Grove в Лос-Анджелесе, Калифорния Фото: Kirby Lee/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по равным возможностям при трудоустройстве США (EEOC) начала расследование в отношении Nike по подозрению в дискриминации белых сотрудников и соискателей на фоне реализации корпоративных программ в области разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). Об этом сообщает Associated Press.

EEOC добивается через федеральный суд в Миссури исполнения запроса на предоставление данных, которые Nike, по мнению ведомства, предоставила не в полном объёме.

Комиссия требует раскрыть критерии отбора сотрудников при сокращениях, информацию о том, как компания собирает и использует данные о расе и этничности работников, а также сведения о программах наставничества и карьерного развития, которые, как утверждается, могли быть ограничены по расовому признаку.

В комиссии полагают, что Nike могла допустить практику дифференцированного отношения к белым сотрудникам, кандидатам и участникам обучающих программ, в том числе при найме, продвижении и увольнениях.

В Nike назвали действия комиссии "необычной эскалацией" и подчеркнули, что компания сотрудничает с регулятором и уже предоставила значительный объём информации. Представитель компании заявил, что Nike "привержена принципам равенства" и считает обвинения необоснованными.

Расследование проходит на фоне усиливающегося внимания федеральных властей к корпоративным DEI‑практикам. Администрация президента Дональда Трампа ранее заявляла о намерении проверять, не приводят ли такие инициативы к обратной дискриминации. По данным AP, в ноябре 2025 г. EEOC выдала аналогичную повестку в суд компании Northwestern Mutual, предоставляющей финансовые услуги.