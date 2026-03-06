Денежная база в России снизилась с 20 по 27 февраля на 53,1 млрд рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 27 февраля составил 19631,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 20 февраля денежная база в России равнялась 19684,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,27%, или на 53,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.