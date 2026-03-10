В КСИР заявили, что ожидают корабли ВМС США в Ормузском проливе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о защите Ормузского пролива представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини подчеркнул, что иранские военные ждут там американский флот.

"Вооруженные силы Республики Иран ожидают с нетерпением американский военно-морской флот в районе Ормузского пролива и ожидают авианосец "Джеральд Форд", - сказал Наини, чьи слова приводят иранские государственные СМИ.

По его словам, в действительности "американские корабли, суда и все истребители (...) размещены на расстоянии более 1000 км, чтобы уберечься от мощных иранских ракет и беспилотников".

Наини также предупредил, что, если американо-израильские удары продолжатся, Иран "не позволит экспортировать ни одного литра нефти из региона".

Ранее на пресс-конференции в ночь на вторник президент США Дональд Трамп вновь пообещал, что Ормузский пролив "останется в безопасности". Он уже неоднократно говорил, что при необходимости ВМС США будут сопровождать танкеры через него. Позднее президент пригрозил Ирану еще большим ударом в случае помех передвижению нефти через пролив.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.