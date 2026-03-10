Поиск

США на время остановят нефтяные санкции против ряда стран

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти США готовы на время ослабить связанные с нефтью санкции в отношении ряда стран, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы на время откажемся от связанных с нефтью санкций, чтобы снизить цены", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы приостановим санкции в отношении некоторых стран. А, может, потом не потребуется эти санкции восстанавливать, если у нас будет мирная обстановка", - добавил президент США.

7 марта глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что для снижения напряженности на нефтяном рынке Вашингтон может принять решение о дальнейшем ослаблении санкций против российской нефти.

Ранее в пятницу Бессент заявил, что Минфин США разрешил Индии временно, на 30 дней, закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море.

