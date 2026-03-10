Суд прекратил производство по иску турецкой Ant Yapi к "Домодедово" на 79 млн рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области прекратил производство по иску московского представительства строительной компании Ant Yapi (Турция) к ООО "Девелопмент энд констракшн менеджмент" (ДКМ, входит в группу "Домодедово").

Заседание по делу прошло 10 марта, подробности принятого решения в материалах судебной картотеки не опубликованы.

Иск о взыскании 79 млн рублей Ant Yapi подала к ДКМ в октябре 2025 года. Более 65 млн рублей из общей суммы приходится на задолженность, еще 13,6 млн рублей - неустойку, говорилось в ранее опубликованных материалах, по какому договору - не уточнялось.

В 2014 году "Домодедово" и Ant Yapi подписали соглашение о строительстве второго сегмента пассажирского терминала аэропорта (Т2). По данным сайта турецкой компании, проект был реализован в 2015-2019 годах и стал для нее самым крупным по стоимости контракта среди других осуществленных в России (в разное время оценивался от 27 млрд до 42 млрд рублей). Общая площадь Т2 - 235 тысяч кв. м, пропускная способность - до 20 млн пассажиров в год.

Строительство Т2 было приурочено к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В период его проведения сегмент обслуживал часть рейсов, но из-за неготовности аэродромной инфраструктуры полноценно не заработал и был законсервирован. В июле 2023 года Т2 был наконец открыт и начал обслуживать все международные рейсы "Домодедово".