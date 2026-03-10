Поиск

Суд прекратил производство по иску турецкой Ant Yapi к "Домодедово" на 79 млн рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области прекратил производство по иску московского представительства строительной компании Ant Yapi (Турция) к ООО "Девелопмент энд констракшн менеджмент" (ДКМ, входит в группу "Домодедово").

Заседание по делу прошло 10 марта, подробности принятого решения в материалах судебной картотеки не опубликованы.

Иск о взыскании 79 млн рублей Ant Yapi подала к ДКМ в октябре 2025 года. Более 65 млн рублей из общей суммы приходится на задолженность, еще 13,6 млн рублей - неустойку, говорилось в ранее опубликованных материалах, по какому договору - не уточнялось.

В 2014 году "Домодедово" и Ant Yapi подписали соглашение о строительстве второго сегмента пассажирского терминала аэропорта (Т2). По данным сайта турецкой компании, проект был реализован в 2015-2019 годах и стал для нее самым крупным по стоимости контракта среди других осуществленных в России (в разное время оценивался от 27 млрд до 42 млрд рублей). Общая площадь Т2 - 235 тысяч кв. м, пропускная способность - до 20 млн пассажиров в год.

Строительство Т2 было приурочено к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В период его проведения сегмент обслуживал часть рейсов, но из-за неготовности аэродромной инфраструктуры полноценно не заработал и был законсервирован. В июле 2023 года Т2 был наконец открыт и начал обслуживать все международные рейсы "Домодедово".

Домодедово Турция ДКМ Ant Yapi Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Падение цен на нефть продолжается, Brent подешевела до $92,3 за баррель

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

 Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

 Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 579 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8611 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });