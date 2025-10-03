Поиск

Турецкая Ant Yapi подала иск к аэропорту "Домодедово" на 79 млн рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Представительство турецкой строительной компании Ant Yapi в Москве подало иск на 79 млн руб. к ООО "Девелопмент энд констракшн менеджмент" (ДКМ, входит в группу "Домодедово"). Иск подан в Арбитражный суд Московской области 2 октября, сказано в материалах картотеки. Суть требований не уточняется.

В 2014 году "Домодедово" и Ant Yapi подписали соглашение о строительстве второго сегмента пассажирского терминала - Т2. Как сообщает сайт турецкой компании, проект был реализован в 2015-2019 годах и стал для нее самым крупным по стоимости контракта среди других осуществленных в России (в разное время оценивался от 27 млрд до 42 млрд руб.). Общая площадь Т2 - 235 тысяч кв. м, пропускная способность - до 20 млн пассажиров в год.

Строительство Т2 было приурочено к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В период его проведения сегмент обслуживал часть рейсов, но из-за неготовности аэродромной инфраструктуры полноценно не заработал и был законсервирован. В июле 2023 года Т2 был наконец открыт и начал обслуживать все международные рейсы "Домодедово".

