Министр энергетики Катара заверил ЕС в желании оставаться надежным поставщиком

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики Катара, глава QatarEnergy Саад Шерида Аль-Кааби обсудил с главой директората ЕС по энергетике Дитте Юль Йоргенсен влияние продолжающегося регионального конфликта на Ближнем Востоке на мировую энергетическую отрасль и способы обеспечения безопасности энергопоставок, сообщила QatarEnergy.

Аль-Кааб подчеркнул приверженность Катара оставаться надежным экспортером энергии и выразил надежду на продолжение и укрепление давнего сотрудничества с Европейским союзом в этой сфере.

Со своей стороны Юль Йоргенсен подтвердила важность стабильного и безопасного энергоснабжения.

2 марта QatarEnergy сообщила об остановке выпуска СПГ и ассоциированных продуктов и объявила форс-мажор по поставкам из-за атак на свои объекты в Ras Laffan и Meaieed, 3 марта - об остановке производства продуктов переработки газа, включая карбамид, метанол и полимеры.

Возобновление выпуска может занять минимум две недели после принятия такого решения, а выход на максимальную мощность - еще не менее двух недель.

Катар является одним из крупнейших производителей СПГ в мире и одним из поставщиков в Европу. Страна направляет значительные объемы этого энергоносителя и в Азию. Катар в 2025 году экспортировал 110 млн тонн СПГ, обеспечив около пятой части мирового рынка. При этом в Китай поставлено около 25 млн тонн, в Индию - порядка 11 млн т, в Южную Корею - 7 млн т.