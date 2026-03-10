Поиск

Министр энергетики Катара заверил ЕС в желании оставаться надежным поставщиком

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министр энергетики Катара, глава QatarEnergy Саад Шерида Аль-Кааби обсудил с главой директората ЕС по энергетике Дитте Юль Йоргенсен влияние продолжающегося регионального конфликта на Ближнем Востоке на мировую энергетическую отрасль и способы обеспечения безопасности энергопоставок, сообщила QatarEnergy.

Аль-Кааб подчеркнул приверженность Катара оставаться надежным экспортером энергии и выразил надежду на продолжение и укрепление давнего сотрудничества с Европейским союзом в этой сфере.

Со своей стороны Юль Йоргенсен подтвердила важность стабильного и безопасного энергоснабжения.

2 марта QatarEnergy сообщила об остановке выпуска СПГ и ассоциированных продуктов и объявила форс-мажор по поставкам из-за атак на свои объекты в Ras Laffan и Meaieed, 3 марта - об остановке производства продуктов переработки газа, включая карбамид, метанол и полимеры.

Возобновление выпуска может занять минимум две недели после принятия такого решения, а выход на максимальную мощность - еще не менее двух недель.

Катар является одним из крупнейших производителей СПГ в мире и одним из поставщиков в Европу. Страна направляет значительные объемы этого энергоносителя и в Азию. Катар в 2025 году экспортировал 110 млн тонн СПГ, обеспечив около пятой части мирового рынка. При этом в Китай поставлено около 25 млн тонн, в Индию - порядка 11 млн т, в Южную Корею - 7 млн т.

Катар ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Падение цен на нефть продолжается, Brent подешевела до $92,3 за баррель

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

 Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

 Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

 Казахстан готовит зеркальное повышение утильсбора на авто из России

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

 Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

Натюрморт Фалька продали на аукционе за 12 млн рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 579 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8611 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });