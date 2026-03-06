Власти Катара заявили, что война на Ближнем Востоке может "обрушить мировые экономики"

Тегеран, Иран Фото: Contributor/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Военные действия на Ближнем Востоке могут "обрушить мировые экономики", заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в интервью Financial Times.

Он ожидает, что все страны Персидского залива, являющиеся экспортерами энергоресурсов, будут вынуждены остановить производство в течение нескольких дней, и цена нефти взлетит до $150 за баррель. Цены на газ могут подскочить до $40 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), что в 4 раза выше уровня до начала военных действий.

По словам министра, даже в случае немедленного окончания войны Катару потребуются "недели или месяцы" для возврата к нормальному циклу поставок после удара иранского дрона по ее крупнейшему СПГ-комплексу Ras Laffan. Государственная компания QatarEnergy 4 марта объявила форс-мажор по поставкам СПГ и связанных с ним продуктов.

Катар экспортирует в Европу лишь небольшую долю своего газа, однако аль-Кааби ожидает, что регион все равно ощутит на себе серьезные последствия. Азиатские покупатели дают более высокие цены за весь газ, доступный на рынке, чем европейские. При этом другие страны Персидского залива могут оказаться не в состоянии выполнить обязательства по контрактам.

"Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил форс-мажор по поставкам, сделает это в ближайшие дни, если конфликт будет продолжаться. Всем экспортерам в районе Персидского залива придется объявить форс-мажор, - заявил министр. - Если они не сделают этого, в какой-то момент им придется нести юридическую ответственность за невыполнение контрактов".

"Это приведет к обрушению экономик по всему миру, - сказал аль-Кааби. - Если война продолжится еще несколько недель, экономический рост пострадает. Цены на энергоносители повысятся для всех. Возникнет нехватка некоторых продуктов, и начнется цепная реакция - заводы не смогут обеспечивать поставки".

Он отметил, что офшорные операции Катара не получили повреждений в ходе нынешнего конфликта, однако последствия ущерба для наземных объектов все еще оцениваются.

"Мы пока не знаем масштабов ущерба. Также пока неясно, сколько времени потребуется на ремонт", - сказал он.

Цена нефти Brent в пятницу поднялась выше отметки в $87 за баррель впервые с июля 2024 года, стоимость WTI превысила $84 за баррель.

Военные действия на Ближнем Востоке, начавшиеся в минувшие выходные, серьезно нарушили поставки нефти. В результате конфликта США и Израиля с Ираном Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, оказался фактически закрытым для коммерческого судоходства.