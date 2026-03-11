Поиск

Сальдо торгового баланса РФ в январе снизилось на 7,2%, до $7,7 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2026 года снизилось по сравнению с январем 2025 года на 7,2% и составило $7,7 млрд.

Согласно опубликованным в среду данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе 2026 года сократился в годовом выражении на 8,6% - до $27,2 млрд, импорт в РФ упал на 9,5%, до $19,5 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе 2026 года составил $46,7 млрд и по сравнению с январем 2025 года снизился на 9,0%.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь 2026 года составил $3,6 млрд, сократившись на 26,0%, в Азию - $21,8 млрд, снизившись на 3,7%, в Африку - $1,3 млрд, уменьшившись на 9,8%, в Америку - $0,6 млрд (падение на 38,3%).

Импорт в РФ из Европы за январь 2026 года составил $4,5 млрд, увеличившись на 1,2%, из Азии - $13,5 млрд, сократившись на 13,2%, из Африки - $0,3 млрд, уменьшившись на 0,7%, из Америки - $1,2 млрд, став на 5,7% больше.

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь 2026 года составил $14,2 млрд, сократившись на 23,4%, металлов и изделий из них - $6,0 млрд, увеличившись на 72,7%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $2,8 млрд, снизившись на 14,1%, продукции химической промышленности - $2,1 млрд, уменьшившись на 5,8%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $1,2 млрд, что на 16,8% меньше, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $0,7 млрд, на 7,1% меньше.

Импорт в РФ за январь 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $9,3 млрд, снизившись на 14,4%, продукции химической промышленности - $3,7 млрд, сократившись на 8,2%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $3,1 млрд, увеличившись на 5,2%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $1,5 млрд, снизившись на 5,7%, металлов и изделий из них - $1,2 млрд, уменьшившись на 11,6%.

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279,0 млрд.

ФТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

 Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

 Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП

Падение цен на нефть продолжается, Brent подешевела до $92,3 за баррель

Китай в феврале импортировал рекордные 12,5 млн баррелей в сутки

Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

 Bloomberg узнал, что ослабление нефтяных санкций США против РФ коснется поставок в Индию

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

 Renault в 2026-2030 годах хочет вывести на рынок 36 моделей автомобилей

В Персидском заливе примерно 77% танкеров продолжают стоять на якоре
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8623 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 608 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });