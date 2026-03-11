Сальдо торгового баланса РФ в январе снизилось на 7,2%, до $7,7 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2026 года снизилось по сравнению с январем 2025 года на 7,2% и составило $7,7 млрд.

Согласно опубликованным в среду данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе 2026 года сократился в годовом выражении на 8,6% - до $27,2 млрд, импорт в РФ упал на 9,5%, до $19,5 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе 2026 года составил $46,7 млрд и по сравнению с январем 2025 года снизился на 9,0%.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь 2026 года составил $3,6 млрд, сократившись на 26,0%, в Азию - $21,8 млрд, снизившись на 3,7%, в Африку - $1,3 млрд, уменьшившись на 9,8%, в Америку - $0,6 млрд (падение на 38,3%).

Импорт в РФ из Европы за январь 2026 года составил $4,5 млрд, увеличившись на 1,2%, из Азии - $13,5 млрд, сократившись на 13,2%, из Африки - $0,3 млрд, уменьшившись на 0,7%, из Америки - $1,2 млрд, став на 5,7% больше.

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь 2026 года составил $14,2 млрд, сократившись на 23,4%, металлов и изделий из них - $6,0 млрд, увеличившись на 72,7%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $2,8 млрд, снизившись на 14,1%, продукции химической промышленности - $2,1 млрд, уменьшившись на 5,8%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $1,2 млрд, что на 16,8% меньше, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $0,7 млрд, на 7,1% меньше.

Импорт в РФ за январь 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $9,3 млрд, снизившись на 14,4%, продукции химической промышленности - $3,7 млрд, сократившись на 8,2%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $3,1 млрд, увеличившись на 5,2%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $1,5 млрд, снизившись на 5,7%, металлов и изделий из них - $1,2 млрд, уменьшившись на 11,6%.

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279,0 млрд.