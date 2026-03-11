Экспорт химической продукции из РФ в январе в денежном выражении снизился на 5,8%, импорт – на 8,2%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе 2026 года снизился относительно того же месяца 2025 года на 5,8% и составил $2,1 млрд. Об этом говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы.

Импорт продукции химпрома в январе просел на 8,2% до $3,7 млрд.

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

Ранее сообщалось, что в 2025 году экспорт химической продукции и каучуков из РФ вырос на 21,6% до $33,6 млрд, а импорт – на 3,8% до $55,5 млрд.