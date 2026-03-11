Суд удовлетворил заявление ЦБ о ликвидации Нового московского банка

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о принудительной ликвидации Нового московского банка (НМБ), следует из картотеки суда.

Подробности слушания пока не опубликованы.

Банк России 23 января 2026 года отозвал у НМБ лицензию. Это решение регулятор объяснял тогда тем, что НМБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

"КБ "НМБ" фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством. Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний", - сообщал тогда ЦБ.

Несмотря на неоднократное применение Банком России надзорных мер, руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности.

Информацию об операциях банка, имевших признаки незаконных, ЦБ тогда передал в правоохранительные органы.

В банке была назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК "АСВ". Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Новый московский банк по итогам 2025 года занимал 241-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация по состоянию на 1 января 2026 года занимала 258-е место в банковской системе стране.