Ликвидирован банк "Америкэн экспресс"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Америкэн экспресс банк", российская "дочка" американской American Express Company, ликвидирован, следует из данных ЕГРЮЛ.

Банк в мае 2024 года получил специальное разрешение президента РФ Владимира Путина на проведение добровольной ликвидации. Позднее, в августе, ЦБ РФ аннулировал лицензию банка на основании заявления кредитной организации.

"В Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк был зарегистрирован в декабре 2005 года, лицензию ЦБ РФ получил в начале 2006 года. "Америкэн экспресс банк" являлся оператором платежной системы American Express. Долгие годы эксклюзивным партнером по выпуску карт American Express был банк "Русский стандарт".

American Express заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. В конце марта того же года ЦБ РФ исключил платежную систему из соответствующего реестра (в него она была включена в июле 2013 года).

Президент РФ в октябре 2022 года утвердил перечень из 45 банков, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, в их числе был и "Америкэн экспресс банк".

Кредитная организация стала первой из перечня "дочек" иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, принявшей решение о добровольной сдаче лицензии вместо продажи бизнеса.

"Америкэн экспресс банк" по итогам второго квартала 2024 года (до отзыва лицензии) занимал 293-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".



